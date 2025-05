Rai: legale di Giacobelli, ‘mio assistito non era tesoriere Usigrai’**

agenzia

Roma, 19 mag. Nell’udienza di oggi “si è discusso molto sulla pretesa qualifica di tesoriere, che il mio assistito non ricopriva perché era una figura che non era proprio prevista nello Statuto, che adesso è stato recentemente modificato. Il mio assistito aveva funzioni di tutt’altro genere, e questa è una circostanza ormai acquisita”. A parlare con l’Adnkronos è Michele Licata, avvocato di Angelo Giacobelli, l’ex collaboratore dell’Usigrai rinviato a giudizio per le tre ipotesi di reato per le quali era indagato: appropriazione indebita, sostituzione di persona e reato compiuto in concorso con altro soggetto esterno al sindacato. “La linea dell’Usigrai -spiega il legale, intercettato telefonicamente dopo l’udienza di rinvio a giudizio- viene sconfessata dai documenti, e da testimonianze che contraddicono che lui fosse il tesoriere”.