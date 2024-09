Rai: M5s, ‘Stati generali occasione per riforma da attuare il prima possibile’

agenzia

Roma, 25 set “Ieri, nel corso dell’Assemblea congiunta dei parlamentari del M5S, alla presenza del Presidente Conte, si è discussa la situazione della Rai e dell’imminente rinnovo del suo CDA”. E’ quanto si legge in una nota del M5s.

“Il M5S ribadisce l’impegno a sostenere gli Stati generali del Servizio Pubblico, promossi e organizzati dalla Presidente della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia, congiuntamente con la commissione stessa. Sarà quella l’occasione per dibattere pubblicamente – alla presenza di esperti, della società civile e di rappresentanti delle varie forze politiche – le prospettive di riforma della Rai, con la finalità di aprire un dibattito pubblico e individuare punti comuni di una prospettiva di riforma da attuare il prima possibile nelle sedi competenti per rivedere la sua governance sottraendola all’influenza governativa e politica e garantire la sostenibilità finanziaria e la competitività con le correnti piattaforme di informazione e di intrattenimento”, prosegue il Movimento.