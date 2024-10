Rai: Mattarella, ‘radio e Tv motori potenti della crescita culturale degli italiani’

agenzia

Roma, 15 ott “La radio e la televisione hanno segnato il Novecento. Sono state motori potenti della crescita culturale degli italiani, di coesione civile, di innovazione, di conoscenza del mondo, della stessa costruzione democratica. Nella memoria di ogni famiglia ci sono parole della radio e immagini televisive che legano tappe della vita agli eventi della storia”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione dell’evento ‘100 anni di radio, 70 di televisione. Suoni e immagini senza confini’ al console generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele.

“Celebrare a New York la ricorrenza – contemporaneamente – dei 100 anni dal primo programma dell’Unione radiofonica italiana e dei 70 dalla prima trasmissione televisiva della Rai assume un valore e un significato particolari. Le comunità italiane all’estero hanno potuto, attraverso i media radio-televisivi, riannodare i legami, partecipare alle aspirazioni e ai successi della madre Patria”, dice ancora il capo dello Stato.

“Il servizio pubblico ha svolto, con la sua programmazione, una preziosa funzione di collegamento con i nostri concittadini all’estero e con i loro discendenti, rafforzando le loro radici. Le trasmissioni hanno creato attenzione al nostro stile di vita, alla sensibilità e alla qualità italiane. Sono state vetrina del Paese, aiutando a rinsaldare relazioni e costruirne di nuove”, prosegue Mattarella.