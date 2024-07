Rai: Meloni, ‘privatizzazione? Non so da dove nasca ipotesi, non ho bisogno di TeleMeloni’

agenzia

Pechino, 30 lug. “Per quello che riguarda le ipotesi di privatizzazione” della Rai, “ho letto queste indiscrezioni, non so da dove siano uscite, non ho su questo niente da dire, posso solamente confermare rispetto a quello che ho letto, che mi è stato attribuito, che confermo di non avere bisogno di una Telemeloni, non ne ho bisogno, non mi interessa, non la voglio, se non i miei canali social che però segue semplicemente chi li vuole seguire”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto con la stampa italiana a Pechino prima della partenza per Shanghai.

