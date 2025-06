Rai: Misiani, ‘con precari e giornalisti d’inchiesta, no a lottizzazione destra’

agenzia

Roma, 12 giu. “Siamo al fianco dei giornalisti e dei lavoratori precari della Rai, impegnati in una battaglia giusta contro un accordo che rischia di cancellare il giornalismo d’inchiesta dal servizio pubblico. Un’intesa sbagliata che penalizza chi da anni lavora con competenza e passione in programmi come Report, Presa Diretta, Mi Manda RaiTre, Il Posto Giusto, e che ora si vede costretto ad accettare trasferimenti forzati nelle sedi regionali per poter essere stabilizzato”. Così Antonio Misiani del Pd.