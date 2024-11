Rai: Pd, come opposizioni chiesto a presidenti Camere intervento per sbloccare Vigilanza

agenzia

Roma, 27 nov. “Abbiamo chiesto” come opposizioni “ai presidenti di Camera e Senato di convocare i rispettivi presidenti dei gruppi per sbloccare la vicenda Rai, perché è inaccettabile che la maggioranza faccia ostruzionismo e non consenta la sessione di votazioni della commissione di Vigilanza Rai”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, al termine della capigruppo.

