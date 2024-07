Rai: Pd, ‘con Telemeloni non è più servizio pubblico, gestione totalmente fallimentare’

agenzia

Roma, 12 lug “La Rai ormai non è più servizio pubblico. Una gestione totalmente fallimentare, basta guardare gli ascolti. Un atmosfera insostenibile per chi ci lavora, basta vedere i tanti addi di persone serie e professionali. Uno strumento di propaganda che non è più in grado di assicurare il diritto a una corretta informazione. Oggi arriva la sentenza del Tribunale del lavoro che ha condannato la Rai per comportamento antisindacale, per boicottare lo sciopero dei giornalisti”. E’ quanto si legge in un post sui social condiviso sugli account del Partito democratico e dei deputati e senatori dem.