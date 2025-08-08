Rai: Pd, ‘contro Zanchini attacco vergognoso, governo impone bavaglio’

agenzia

Roma, 8 ago. “L’attacco scomposto e personale del senatore Gasparri a Giorgio Zanchini è l’ennesima prova di un clima intollerabile per l’informazione libera e indipendente nel nostro Paese. Parliamo di un giornalista serio, preparato, stimato, che da anni garantisce alla Rai – e dunque al servizio pubblico – un’informazione di qualità, pluralista ed equilibrata”. Così i componenti democratici della Commissione di vigilanza Rai.

“Da oggi l’Italia entra ufficialmente in procedura d’infrazione per la mancata attuazione dell’European Media Freedom Act, e la responsabilità è tutta del governo, che da mesi tiene bloccata la Commissione di Vigilanza Rai, impedendo persino la nomina della presidenza. Un blocco volontario, un sabotaggio istituzionale che oggi si traduce in una tassa in più sulle spalle dei cittadini: una vera e propria TeleMeloni Tax”.