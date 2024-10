Rai: Pd, ‘da cda lacrime di coccodrillo, manovra non investe su servizio pubblico’

agenzia

Roma, 24 ott. “Le ‘apprensioni’ del cda Rai sugli effetti della manovra sono lacrime di coccodrillo. La verità è che sono talmente appiattiti sulla maggioranza da non avere avuto il coraggio e la forza di far sentire la propria voce quando il governo stava costruendo una manovra che non investe nel futuro del servizio pubblico, che rende vane le tante promesse di assunzioni e stabilizzazioni e che, con lo stop al canone, graverà sui conti delle famiglie italiane”. Così il capogruppo democratico nella commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano.