Rai: Pd, ‘da dati Auditel fallimento TeleMeloni’

Roma, 23 ott. “I dati riportati oggi dal Sole24 confermano il declino della Rai sotto il governo Meloni: mentre la televisione italiana registra in generale un aumento di ascolti, i telegiornali Rai, in particolare il Tg1 e il Tg2, sono in caduta libera. Dati che certificano in maniera inequivocabile il fallimento di TeleMeloni”. Così i componenti democratici della commissione di vigilanza Rai.

“I dati auditel relativi all’inizio della stagione 2024-25 mettono in risalto come i due telegiornali della televisione pubblica siano in forte calo, con perdite rispettivamente del 5% e del 9%. Mentre la TV italiana in generale cresce, la Rai perde terreno a favore di altri canali, come La7, che registra un aumento del 15%”.