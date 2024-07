Rai: Pd in Vigilanza, ‘misura è colma, Petrecca si dimetta’

agenzia

Roma, 8 lug “Quanto accaduto ieri sera è l’ennesima conferma dell’inadeguatezza di Petrecca a ricoprire il ruolo di direttore di Rainews24”. Lo dicono i componenti democratici della commissione bicamerale di Vigilanza Rai.

“Trasmissione di comizi della destra in diretta senza alcun filtro; violazione della par condicio e del pluralismo; servizi di parte; omissioni di notizie ‘scomode’ per il governo; bavaglio alle opposizioni e alle voci libere; attacchi al cdr; gaffe continue: questa è la gestione Petrecca -proseguono-. La misura è colma, porteremo in commissione di Vigilanza Rai la richiesta di dimissioni del direttore di Rainews24, Paolo Petrecca”.