Rai: Pd, ‘maggioranza dice addio a riforma e a European freedom act’**

Roma, 25 set “Il re è nudo, la maggioranza dice addio alla riforma della governance Rai”. Lo ha detto nel suo intervento in Vigilanza Rai il capogruppo dem Stefano Graziano, sottolineando: “Le dichiarazioni di Gasparri, che usa la riforma come clava per ricattare le opposizioni, e Candiani, che sottolinea come il prossimo Cda resterà in carica per tre anni, sono molto chiare: non c’è alcuna volontà di recepire l’European freedom act”.

