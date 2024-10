Rai: Pd, ‘maggioranza divisa blocca nomina presidente, sono allergici alle regole’

agenzia

Roma, 11 ott “Stallo sulla presidenza Rai, la maggioranza non si presenta in vigilanza e blocca la regolare procedura di nomina del presidente del Cda che, per legge, diviene efficace solo dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”. Lo dicono i componenti del Pd della Vigilanza Rai.

“La maggioranza non ha i numeri, è divisa sui nomi e conferma di essere allergica alle regole: è triste che questo avvenga proprio nel giorno in cui si celebrano in parlamento i 100 anni della Rai”, aggiungo i dem.

