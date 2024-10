Rai: Pd, ‘TeleMeloni sprofonda con un flop storico in prima serata su Rai 2’

agenzia

Roma, 18 ott. “TeleMeloni è un disastro culturale, sociale ed economico per il Paese”. Così i componenti democratici della commissione bicamerale di vigilanza Rai commentano il risultato del programma L’Altra Italia, condotto da Antonino Monteleone, che ha registrato “ascolti mai visti prima nella storia della Rai”.

“Con uno share dello 0,99% e appena 169.000 telespettatori in prima serata su Rai 2, il programma ha segnato il punto più basso mai toccato dalla rete, nonostante il conduttore sia legato a un contratto da oltre 300.000 euro”, sottolineano i democratici che stigmatizzano “lo stallo in cui la maggioranza ha gettato la Rai” e come “l’incapacità anche di chiudere la procedura di nomina della presidenza sia la conferma dell’uso tutto politico di quello che era il servizio pubblico televisivo”.

