Rai: Pd Vigilanza, ‘da Meloni vergognosa lottizzazione, servizio pubblico non esiste più’**

agenzia

Roma, 6 mag. “Elly Schlein, al contrario di Giorgia Meloni, già ministra con Berlusconi, non ha mai lottizzato la Rai con criteri di spartizione partitica. E appena eletta segretaria del Pd ha annunciato una riforma della governance del servizio pubblico. Un servizio pubblico che peraltro non esiste più, soppiantato da Telemeloni, megafono del governo di Meloni e Salvini. Una vergogna per il Paese, un disservizio per cittadini e cittadine che avrebbero tutto il diritto a una corretta e libera informazione”. Così i componenti Pd nella commissione bicamerale di vigilanza Rai.

