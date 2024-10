agenzia

Roma, 9 ott Si è aperta ed è stata subito chiusa la riunione della Vigilanza Rai convocata stamattina alle 8 per fissare la data del voto sul presidente del Cda Rai. In aula è mancato il numero legale. La presidente della Bicamerale Barbara Floridia ha convocato un Ufficio di presidenza in serata per fissare una nuova riunione della commissione.

