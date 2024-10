Rai: Ruotolo (Pd), ‘La Russa delegittima informazione, solidarietà a Report e La7’

agenzia

Roma, 11 ott. “Pensa di fare una battuta il presidente del Senato, Ignazio La Russa, quando dichiara che la sinistra deve accontentarsi di Report e di La7 per fare politica. No, lui, seconda carica dello Stato, sta offendendo l’articolo 21 della Costituzione. Delegittima giornalismo d’inchiesta e una rete televisiva che produce cultura e informazione. Nel Paese che amiamo è l’informazione il cane da guardia della democrazia e non il potere politico che delegittima l’informazione e, dunque, solidarietà a Report e a La7”. Così in una nota Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.

