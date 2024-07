Rai: Ruotolo (Pd), ‘Telemeloni senza freno, assume amici e punisce antifascismo’

agenzia

Roma, 3 lug “Sei giorni di sospensione per Serena Bortone colpevole di aver scritto sui social che non sarebbe andato in onda, nel programma da lei condotto, il monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati. Questo di Telemeloni ormai è un gruppo dirigente senza freni. Assume amici e parenti, punisce l’antifascismo. Chiediamo a tutte le opposizioni di costruire insieme il futuro del servizio pubblico. Fuori la politica da viale Mazzini. Bisogna restituire credibilità e autorevolezza alla Rai. Altro che pubblicità in cambio del canone come vuole la Lega. Abbiamo bisogno di più servizio pubblico”. Lo dice Sandro Ruotolo, responsabile Informazione, memoria e cultura nella segreteria nazionale del Pd.

