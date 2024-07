Rai: Ruotolo(Pd), ‘da Telemeloni al suq, serve riforma della governance’

agenzia

Roma, 1 lug “Hanno trasformato la Rai di viale Mazzini prima in Telemeloni e poi in un suq. Avendo il controllo di tutto avrebbero aggirato le liste dei precari, secondo i sindacati, assumendo gli amici dei manager e i parenti dei politici. Dal figlio del testimone di nozze dell’amministratore delegato Roberto Sergio al dj che a Ostia guidava Casapound e faceva affari con la famiglia Spada. E’ proprio notte fonda in Rai. Si proceda subito alla riforma della governance, ad applicare il Media freedom act. Non c’è tempo da perdere”. Lo dice Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.

