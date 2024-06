Rai: Schlein, ‘Cda? Più che occupare posti, parliamo di riforma governance’**

agenzia

Roma, 25 giu. – “Il cda Rai? Di questo non abbiamo discusso, più che occupare posti per rinnovare gli organi parliamo di cambiare la governance”. Così Elly Schlein al Nazareno. “Il governo, mentre cerca di occupare ogni spazio, non può non tenere conto del media freedom Act che chiede che per il servizio pubblico si faccia una riforma con una governance libera da politica e partiti”. Una riforma “sarebbe un guadagno di qualità per il paese, la democrazia e per l’informazione, garantirebbe indipendenza e pluralismo, serve una riforma che assicuri questo, io sono disponibile a lavorare con opposizione e anche con maggioranza”.

