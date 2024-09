Rai: Schlein, ‘no nomine prima di riforma, no rinnovo Cda che sarebbe già in scadenza’

agenzia

Roma, 17 set. “Pare che finalmente abbiamo convinto la maggioranza sulla necessità di procedere a una riforma per rendere indipendente la Rai dai partiti come chiede il Media Freedom Act che deve essere attuato in fretta”. Così Elly Schlein con i cronisti alla Camera.

“Voglio chiarire -aggiunge la segretaria del Pd- che noi non siamo disponibili a nomine, lottizzazioni, rinnovi di Cda che praticamente sarebbero già in scadenza, prima di aver proceduto alla riforma complessiva della governance della Rai. Oggi anche i leader di maggioranza riconoscono questa necessità, mettiamoci subito al lavoro in Parlamento per fare in fretta e bene questa riforma”.

