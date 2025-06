Rai: senatori Pd, ‘sostegno a precari, destra sta occupando azienda’

agenzia

Roma, 12 giu. “Siamo qui, insieme a rappresentanti di altre forze politiche, per sostenere la battaglia dei tanti, troppi, lavoratori precari della Rai, azienda ormai occupata Manu militari dalla destra. Con i giornalisti di Report, Presa Diretta, Mi Manda RaiTre, Il Posto Giusto e molte altre trasmissioni Rai diciamo no a un accordo aziendale che svuota le redazioni, precarizza il lavoro e mette a rischio la qualità dell’informazione pubblica. L’accordo firmato prevede che giornalisti che da molti anni si sono formati facendo libera inchiesta debbano ora, per essere stabilizzati, accettare il trasferimento alle redazioni regionali. Mentre la destra lottizza sempre di più il servizio pubblico l’azienda cancella il giornalismo d’inchiesta”. Così i senatori del Pd Michele Fina, Filippo Sensi e Walter Verini che stanno partecipando al sit in dei giornalisti Rai contro l’accordo Rai-Usigrai-Unirai che metterebbe a rischio diversi programmi.

