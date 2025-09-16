Rai: Speranzon (Fdi), ‘Floridia responsabile palinsesti? Fallimento sua presidenza’

agenzia

Roma, 16 set. “Chissà, forse Barbara Floridia si è finalmente resa conto del fallimento della propria presidenza, e adesso sta cercando di riciclarsi come responsabile dei programmi e palinsesti della Rai. Non si spiega altrimenti la sua richiesta di dedicare la prima serata al dramma di Gaza. Una richiesta, peraltro, alquanto risibile visto il grande sforzo dell’Azienda per garantire copertura mediatica a questa tragedia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente della Commissione Vigilanza Rai.