Rai: Usigrai, ‘Angelo Giacobelli rinviato a giudizio per appropriazione indebita’**

Roma, 19 mag. “Nell’udienza di oggi al tribunale di Roma, il giudice Paolo De Simone ha disposto il rinvio a giudizio di Angelo Giacobelli, imputato nel procedimento scaturito dalle denunce dell’Usigrai per la vicenda dell’appropriazione indebita dei fondi del Sindacato”. Lo rende noto in un comunicato l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai. Il rinvio a giudizio “copre le tre ipotesi di reato per le quali Giacobelli è stato indagato, compresa quella di sostituzione di persona e del reato compiuto in concorso con altro soggetto esterno al sindacato, per il quale Il tribunale di Roma ha già emesso il 14 aprile scorso sentenza di patteggiamento con una pena di due anni di reclusione, oltre a una multa”, spiega la nota.