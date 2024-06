Rai: Verini (Pd), ‘caso Bortone dimostra che c’è voglia di regime ma reagiremo’

agenzia

Roma, 20 giu “Nella Rai della destra non c’è posto per Serena Bortone. Meloni e Fratelli d’Italia non sopportano inchieste, informazione e giornalisti liberi. E affossano il servizio pubblico. C’è brutta voglia di regime. Ma – sappiano – che c’è anche una bella aria di reazione e impegno per la democrazia”. Così su X il senatore Walter Verini, capogruppo Pd in Antimafia.

