Rai: Vigilanza, domani voto su Agnes verso ennesimo nulla di fatto**

Roma, 21 gen. La seduta di domani in Vigilanza Rai, convocata dalla presidente Barbara Floridia per procedere al voto sulla presidente Rai in pectore Simona Agnes, va verso l’ennesima ‘fumata nera’. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, la maggioranza farà mancare anche domani il numero legale mandando deserta la seduta ed evitando così di bruciare il nome della presidente designata.

