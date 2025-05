Rai Way, nuova torre a Monte Caccia

agenzia

Nell'ambito del piano di razionalizzazione e rinnovamento

MILANO, 22 MAG – Rai Way ha completato la costruzione di una nuova torre per le trasmissioni alta 120 metri nel sito di Monte Caccia, situato nel comune di Spinazzola, in provincia di Barletta, Andria, Trani. Il progetto, spiega una nota, si inserisce nell’ambito del piano di razionalizzazione e rinnovamento delle grandi infrastrutture di Rai Way in linea con il Piano Industriale 2024-2027. La torre di Monte Caccia si aggiunge al ricco patrimonio infrastrutturale di Rai Way, che conta attualmente oltre 2300 torri, di cui ben 34 di altezza superiore ai 100 metri. Sulla nuova torre saranno gradualmente trasferiti, tra la fine del 2025 e la primavera del 2026, tutti i servizi presenti nelle due strutture in sostituzione, come i collegamenti in ponte radio, l’antenna FM e le parabole, e ospiterà una nuova antenna in vista del piano di estensione del Servizio DAB RAI. Una volta completato il processo, le vecchie torri verranno smantellate e l’intero sito sarà razionalizzato, riducendo ingombri, manutenzioni e garantendo carichi statici distribuiti ottimali. “La nuova torre, realizzata in tempi record con la collaborazione costante della Regione Puglia e Molise e grazie alle elevate competenze impegnate, continuerà a trasmettere il segnale radiotelevisivo per una porzione importante del sud Italia” commenta Achille Albano, Direttore della Divisione Infrastructure & Real Estate di Rai Way.

