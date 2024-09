Raid di Israele sulla Striscia di Gaza, media: oltre 10 i morti

agenzia

Colpiti città principale e campi profughi di Magazhi e Nuseirat

ROMA, 06 SET – L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno nove persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in bombardamenti israeliani che stanotte hanno colpito due quartieri della città di Gaza, quelli di Zaytun e Sabra. Due vittime vengono segnalate anche nei campi profughi di Magazhi e Nuseirat. Wafa riferisce poi che i corpi di sei persone sono stati recuperati in queste ore da sotto le macerie in diverse aree di Rafah, nel sud della Striscia. Il bilancio delle vittime nell’enclave palestinese dal 7 ottobre scorso è di almeno 40.878 morti e 94.454 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.

