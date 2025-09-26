Raid israeliani in Libano, ‘colpito sito Hezbollah’

agenzia

Idf, 'violava l'intesa con Israele, rimuoveremo ogni minaccia'

ROMA, 26 SET – Le Forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di avere colpito un sito di Hezbollah in Libano, utilizzato per la produzione di missili di precisione, e precisamente nella zona della Beqaa. “L’esistenza del sito colpito ha costituito una violazione dell’intesa tra Israele e Libano”, afferma l’Idf in una nota, aggiungendo che “le Idf continueranno a operare per rimuovere qualsiasi minaccia allo Stato di Israele”.

