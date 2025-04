Rally in Europa per le Borse, +3%

agenzia

Wall Street sostiene il rimbalzo dopo quattro giorni di panico

MILANO, 08 APR – L’avvio in rialzo di Wall Street sostiene il rimbalzo degli indici in Europa che ora guadagnano oltre il 3%, cercando di recuperare dopo quattro giorni di panico. Londra guadagna il 3,48%, Parigi il 3,36%, Francoforte il 2,9%, Madrid il 3,04% e Milano il 3,2 per cento. Sul listino di Piazza Affari si evidenzia il calo di controcorrente di Eni (-0,12%) mentre sugli scudi, insieme ai titoli della difesa in Europa, ci sono Leonardo (+8,3%) e Fincantieri (+7,8%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA