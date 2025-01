agenzia

Roma, 12 gen. “La mia solidarietà alle Forze dell’Ordine e alla comunità ebraica di Bologna. Centri sociali ed estremisti di sinistra non perdono occasione per mostrare il loro volto peggiore, usando le proteste per seminare violenza nelle città italiane”. Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA