Ramy: Fiano, ‘non ci sono cause giuste per attacchi a Sinagoga e atti violenti’

agenzia

Roma, 12 gen. “Esprimiamo la nostra solidarietà alla Comunità ebraica di Bologna per gli atti vandalici e le minacce contro la Sinagoga di Bologna che nel corso della manifestazione di ieri sera, indetta per la morte di Ramy a Milano, si sono verificati. Non ci sono cause giuste per attacchi antisemiti ad una Sinagoga, così come evidentemente non ve ne sono per gli altri atti di violenza che si sono scatenati nella serata. Che tutti vanno condannati”. Lo afferma Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele.