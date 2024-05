Rangnick prolunga con l’Austria e rinuncia al Bayern Monaco

agenzia

Il ct, non è un rifiuto a Monaco ma penso solo alla nazionale

ROMA, 02 MAG – Niente panchina del Bayern Monaco per Ralf Rangnick. L’allenatore tedesco ha deciso di dedicarsi solo alla nazionale austriaca di cui è commissario tecnico dal 2022, prolungando il suo contratto che sarebbe scaduto dopo gli Europei. E la squadra tedesca, ancora in corsa per la finale di Champions League ma prossima alla separazione dal tecnico Thomas Tuchel, dovrà cercare un altro candidato. L’annuncio è stato dato con evidenza dalla federcalcio di Vienna (Ofb): “Ralf Rangnick ha preso la sua decisione. Il 65enne resterà l’allenatore della nazionale anche dopo gli Europei del 2024”, si legge sul sito. “Sono il responsabile della squadra austriaca con tutto il cuore – le parole del tecnico -. Mi piace molto questo compito e sono determinato a continuare con successo sul percorso scelto. Vorrei sottolineare espressamente che questo non è un rifiuto del Bayern, ma piuttosto una decisione per la mia squadra e i nostri obiettivi comuni. La nostra massima concentrazione è sui Campionati Europei. Faremo tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile!”. “Siamo molto lieti di questa decisione di Rangnick e del chiaro impegno per un futuro condiviso. Siamo sempre stati molto fiduciosi che il cuore e lo spirito di squadra, ma anche le opzioni di progettazione, fossero ottimi argomenti. Andremo tutti insieme agli Europei ancora più forti”, afferma il presidente della federazione, Klaus Mitterdorfer.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA