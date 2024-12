Ranieri ‘col Milan faremo bene, ma serve una super partita’

agenzia

Tecnico Roma:'i tifosi sono il nostro sangue, ci danno forza'

ROMA, 27 DIC – “Cerco di dare tranquillità e serenità alla squadra, poi voglio il massimo da tutti e non sono mai contento. Ma intanto pensiamo al Milan”. Così Claudio Ranieri risponde a chi gli chiede come si affrontano i prossimi due impegni che vedranno la Roma giocare contro Milan e Lazio. “Queste sono gare che si caricano da sole – ha aggiunto -. Sono convinto che faremo una buona gara. Ma dovremo dare tutto fino all’ultimo secondo”. Su come affrontare il Milan ha invece spiegato che “i rossoneri hanno tutti giocatori forti” e “quando perderemo palla dovremo stare attenti”, per questo “servirà una super partita”. L’unico assente tra le fila giallorosse sarà poi Cristante, sul quale ha voluto precisare come il tanto tempo passato lontano dai campi non sia imputabile ai propri medici: “Bisogna spezzare una lancia in favore dei nostri dottori che hanno fatto quanto il referto radiologico aveva evidenziato. Quindi abbiamo rimproverato chi di dovere e siamo corsi ai ripari”. Infine una battuta sull’allenamento aperto del primo gennaio: “I nostri tifosi, inutile dirlo, sono il nostro sangue, la nostra forza. Ci danno la voglia di lottare sempre”.

