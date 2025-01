Ranking mondiale ‘The’, al top Bologna, Sapienza e PoliMi

agenzia

Graduatoria Times higher education, 11 le discipline considerate

ROMA, 23 GEN – Ci sono anche università italiane tra gli atenei migliori al mondo per materia nella classifica di Times Higher Education (The) pubblicata il 22 gennaio. Nei ranking by Subject 2025 redatti dalla rivista inglese sono 11 le discipline prese in considerazione: Arti e materie umanistiche, Business ed Economia, Informatica, Scienze dell’educazione, Ingegneria, Legge, Scienze della vita, Medicina e professioni sanitarie, Scienze fisiche, Psicologia e Scienze sociali. A posizionarsi più volte, ben quattro, tra le prime 100 università al mondo, tra gli atenei del Paese, è l’Università di Bologna. Medaglia d’argento, a pari merito, per la Sapienza e il Politecnico di Milano nella top 100 in tre discipline. Al primo posto tra le italiane in Arti e discipline umanistiche si posiziona, quindi, l’università La Sapienza di Roma, 33esima al mondo. A seguire tra le prime 100 a livello globale: l’università di Bologna (43esima) e il Politecnico di Milano (85simo). Per “Business ed Economia”, l’unica italiana nella top 100 del ranking è l’Università di Bologna, 92esima. Troviamo ancora il Politecnico di Milano (88esimo) e l’ateneo del capoluogo emiliano (94esimo) tra le prime 100 posizioni al mondo per quanto riguarda Informatica. Per Scienze fisiche 81esima al mondo è la Scuola Normale Superiore di Pisa, prima tra le italiane. A seguire si posiziona al 99esimo posto la Sapienza. Mentre l’Università di Padova è 84esima per quanto riguarda Psicologia.

