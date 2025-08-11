Raspadori all’Atletico Madrid è ufficiale,contratto quinquennale

agenzia

Il giocatore lascia il Napoli, visite superate in Spagna

ROMA, 11 AGO – Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. E’ lo stesso club spagnolo ad annunciare l’arrivo da Napoli dell’attaccante italiano “due volte campione nella Serie A e vincitore di Euro 2020”: “Il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento – scrive l’Atletico -. L’attaccante ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva dell’Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Si è poi recato presso gli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale. Benvenuto Raspadori”.

