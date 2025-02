Rave di Capodanno a Bologna, settanta fogli di via

agenzia

Identificati oltre 200 partecipanti all'evento in uno stabile

BOLOGNA, 03 FEB – Settanta fogli di via obbligatori, dal territorio di Bologna, destinati a giovani, provenienti da nord e centro Italia, che hanno partecipato, in città, alla festa abusiva del 30 dicembre in uno stabile in disuso situato fra via Calzoni e via Stalingrado, in periferia. L’evento, intitolato ‘Sound of freedom’ e organizzato anche come protesta al decreto anti-rave, si è poi concluso il primo giorno di gennaio. La Digos ha individuato oltre duecento partecipanti alla manifestazione abusiva e ha inoltrato alla Procura una informativa per i reati di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica e di turbativa violenta del possesso di cose immobili. I destinatari dei provvedimenti, predisposti dalla divisione anticrimine, hanno tutti alle spalle precedenti specifici per avere partecipato a rave in tutto il nord Italia. Un elemento, spiega la Questura in una nota, che ha indotto gli investigatori a ritenere “altamente probabile la reiterazione del reato anche in considerazione delle numerose festività del 2025 che sono previste a ridosso del fine settimana. I fogli di via, provvedimenti amministrativi hanno durata variabile da 1 a 4 anni, in base al grado di pericolosità dei soggetti. Sono in corso le notifiche dei provvedimenti ai destinatari”.

