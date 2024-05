Razzi contro il Palazzo Nazionale in Messico, 26 agenti feriti

agenzia

Durante una protesta per il caso dei 43 studenti di Ayotzinapa

CITTA DEL MESSICO, 14 MAG – Almeno 26 agenti di polizia sono rimasti feriti ieri sera in seguito ad un attacco con petardi e razzi contro il Palazzo Nazionale di Città del Messico, sede del potere esecutivo, da parte di un gruppo di studenti della Scuola normale rurale: lo ha riferito la segreteria per la Sicurezza dei cittadini. Ieri mattina si era tenuta nel palazzo la consueta conferenza del presidente Andrés Manuel López Obrador, che si trovava all’interno dell’edificio al momento dell’attacco. I dimostranti avevano iniziato la protesta nella Piazza della Costituzione per chiedere un’udienza al capo dello Stato sul caso Ayotzinapa, riguardante la sparizione di 43 studenti, sequestrati e presumibilmente uccisi nello Stato di Guerrero, il 26 settembre 2014. La manifestazione si è trasformata da un sit-in ad un attacco con esplosivi contro la porta Mariana dell’edificio, che era stata transennata dalle forze dell’ordine.

