Razzi nel centro di Israele, i feriti a Tira sono 11

agenzia

Lo ha reso noto il servizio di soccorso Magen David Adom

ROMA, 02 NOV – E’ salito a 11 il bilancio dei feriti dai razzi sparati dal Libano che nella notte hanno colpito la città israeliana di Tira – nel centro di Israele, a circa 30 km a nord-est di Tel Aviv -: lo ha reso noto il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom, come riporta il Times of Israel. Secondo la fonte, tre persone sono state ferite in modo moderato e le altre otto in modo lieve.

