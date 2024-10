Razzismo: perquisiti componenti chat ‘Seconda generazione Skinhead’

agenzia

Milano, 17 ott. ‘Seconda generazione Skinhead’. E’ questo il nome del gruppo Whatsapp che univa i dieci ragazzi, due maggiorenni e otto minorenni, indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Una chat in cui “vengono postati contenuti nazionalsocialisti, suprematisti, razzisti ed antisemiti e vi sono continui incitamenti alla discriminazione ed alla violenza per motivi razziali ed etnici, con esplicita istigazione al compimento di atti di violenza nei confronti di appartenenti a gruppi etnici solitamente osteggiati dall’ideologia nazionalsocialista” si legge nel decreto di perquisizione della procura di Milano.

Le perquisizioni, anche su delega della procura per i Minorenni, sono state eseguite dalla polizia, con l’ausilio delle Digos, a Torino, Roma, Firenze, Venezia, Novara, Ravenna, Biella.