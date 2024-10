Razzismo: Verducci, ‘governo non ignori raccomandazioni Ecri’

agenzia

Roma, 22 ott. ‘Il Governo italiano non ignori le raccomandazioni che provengono dalla Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri) del Consiglio d’Europa”. Così in una nota il Senatore Francesco Verducci, ‘General Rapporteur’ contro il Razzismo e l’Intolleranza dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e Coordinatore dell’Alleanza Parlamentare contro l’istigazione all’odio.

“La richiesta di creare un organismo pienamente indipendente per la promozione dell’uguaglianza e di rafforzare le funzioni di contrasto a razzismo e intolleranza dell’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) è assolutamente urgente e fondamentale. Così come la necessità di adottare un Piano d’azione nazionale per combattere il razzismo; organizzare una campagna di sensibilizzazione per promuovere l’uguaglianza, la diversità, il dialogo interculturale e interreligioso; adottare misure urgenti per contrastare il discorso di istigazione all’odio razzista, veicolato anche da esponenti di rilievo pubblico; commissionare uno studio indipendente per individuare e affrontare qualsiasi pratica di profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine che riguardi in particolare i Rom e le persone di origine africana”.