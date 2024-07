Rdc: Damante (M5S), ‘maggioranza schizofrenica, oggi scopre povertà’

agenzia

Roma, 17 lug. “Avevano cancellato il reddito di cittadinanza perché consideravano i percettori un popolo di divanisti che non volevano lavorare. Ora, in Sicilia ci ripensano e l’onorevole di Forza Italia Lantieri chiede di reintrodurlo con un provvedimento regionale. Gli scricchiolii della maggioranza dimostrano tutta la sua schizofrenia, che ora scopre la povertà”. E’ quanto afferma in una nota la senatrice M5s in Commissione Bilancio Ketty Damante.