Rdc: Foti, ‘Pd trasformista, da Fdi coerenza granitica’

agenzia

Roma, 25 mag. “Fa sorridere dover ascoltare le dichiarazioni odierne del segretario del Pd Schlein che conferma come il reddito di cittadinanza, misura bandiera della propaganda grillina, fosse a suo avviso da correggere. Dimentica però di ricordare che in passato il Pd è stato il più strenuo oppositore del Reddito di cittadinanza perché il sussidio confondeva -a detta dell’allora ministro Delrio- le politiche attive per il lavoro con la lotta alla povertà. Fu lo stesso Nicola Zingaretti che, da segretario Pd, lo definì addirittura una ‘pagliacciata’. Se, come dimostrano i fatti, il trasformismo ha sempre caratterizzato il Partito democratico, tanto da ipotizzare oggi una condivisione di intenti per migliorare questa misura, la coerenza di Fratelli d’Italia appare invece granitica”. Lo afferma il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti.