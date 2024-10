Re Carlo è arrivato in Australia

agenzia

Viaggio di sei giorni per il sovrano 75enne e la regina Camilla

LONDRA, 18 OTT – Re Carlo è giunto con la regina Camilla a Sydney in Australia per iniziare la sua prima visita in un altro continente dopo la diagnosi di cancro d’inizio anno e l’esito “incoraggiante” (nelle parole dei medici) di una prima fase di cure ora sospese. Il sovrano 75enne e la consorte sono atterrati, dopo un estenuante volo di oltre 20 ore, nella città più popolosa del Paese, dove sono stati accolti da dignitari locali e alcuni bambini con dei fiori.

