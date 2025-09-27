Re Carlo e regina Camilla in visita di Stato dal Papa a ottobre

agenzia

Conferma ufficiale di Buckingham Palace. I dettagli più avanti

LONDRA, 27 SET – Buckingham Palace ha annunciato formalmente che re Carlo e la regina Camilla compiranno una visita di Stato in Vaticano a fine ottobre e incontreranno papa Leone XIV. L’annuncio fa seguito a recenti anticipazioni di stampa. Il palazzo reale non indica per ora dettagli e date, che saranno comunicate “a tempo debito”. Precisa tuttavia che, nell’occasione, “le Loro Maestà si uniranno a Sua Santità Papa Leone XIV nella celebrazione del Giubileo del 2025”, e che la visita mira anche a sottolineare “l’impegno ecumenico della Chiesa d’Inghilterra e della Chiesa Cattolica” per riflettere in quest’anno giubilare sul “cammino comune di ‘Pellegrini di Speranza””. Il sovrano di casa Windsor è nominalmente capo della Chiesa anglicana, un ruolo che il 76enne re Carlo – in apparente buona forma malgrado i trattamenti a cui continua a sottoporsi periodicamente per tenere sotto controllo il cancro diagnosticatogli a inizio 2024 – interpreta con particolare attenzione allo spirito ecumenico fra confessioni cristiane e a un dialogo ancor più ampio. Carlo e Camilla avrebbero dovuto compiere una visita di Stato presso la Santa Sede in contemporanea con quella svolta in Italia ad aprile, a Roma e Ravenna, ma le condizioni di salute di papa Francesco imposero alla fine di cancellarla e rinviarla. Durante quel viaggio i reali britannici furono comunque ricevuti in extremis dall’allora pontefice in visita privata, un paio di settimane prima della sua morte.

