Re Carlo, ‘noi insieme ai nostri alleati per la pace’

agenzia

'Mentre la tirannia minaccia nuovamente l'Europa'

ROMA, 17 SET – “Oggi, mentre la tirannia minaccia nuovamente l’Europa, noi e i nostri alleati siamo uniti nel sostenere l’Ucraina, per scoraggiare l’aggressione e garantire la pace”. Lo ha detto il re Carlo nel suo discorso durante il banchetto di Stato a Windsor. Lo riporta la Bbc. “I nostri paesi hanno il rapporto più stretto mai conosciuto in materia di difesa, sicurezza e intelligence”, ha affermato il re. Il messaggio chiave del discorso del re ha riguardato i profondi legami tra Stati Uniti e Regno Unito. “I nostri popoli hanno combattuto e sono morti insieme per i valori che ci stanno a cuore”, ha affermato. Re Carlo III elogia l'”impegno personale” di Donald Trump nel tentativo di porre fine ai conflitti nel mondo. “I nostri paesi lavorano insieme per sostenere gli sforzi diplomatici cruciali, in particolare, signor presidente, il suo impegno personale nel trovare soluzioni ad alcuni dei conflitti più irrisolvibili al mondo, al fine di garantire la pace”, ha dichiarato il monarca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA