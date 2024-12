Record Bitcoin, per la prima volta oltre i 100.000 dollari

agenzia

Prosegue il rally in vista del ritorno di Trump alla Casa Bianca

PECHINO, 05 DIC – Bitcoin non ferma la sua corsa e supera per la prima volta i 100.000 dollari in scia alle attese che il presidente eletto americano Donald Trump possa attuare la sua promessa di deregulation delle criptovalute dopo l’insediamento del 20 gennaio alla Casa Bianca. La criptovaluta è salita a quota 100.010 dollari nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, proseguendo il rally inarrestabile partito dalla vittoria del tycoon alle presidenziali del 5 novembre. Trump ha promesso in campagna elettorale di fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA