Record in Antartide, raggiunto il ghiaccio più antico

agenzia

Da Beyond Epica-Oldest Ice il clima di 1,2 milioni di anni fa

ROMA, 09 GEN – Nuovo record in Antartide, dove è stato raggiunto il ghiaccio più antico mai visto: risale a 1,2 milioni di anni fa e aiuterà a scoprire maccanismi del clima che sono ancora un segreto. Il risultato si deve al progetto ‘Beyond Epica – Oldest Ice’, finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall’Italia, con l’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp). Giunto alla quarta campagna, il progetto segna un risultato storico: poter studiare il contenuto di una carota di ghiaccio così antica significa fare una sorta di viaggio nel tempo nel clima di oltre un milione di anni fa. “E’ un momento storico per le scienze climatiche ed ambientali”, osserva il coordinatore del progetto Beyond Epica Carlo Barbante, professore all’Università Ca’ Foscari di Venezia e associato senior presso il Cnr-Isp. La carota di ghiaccio “ha un valore veramente eccezionale per le scienze del clima”, ha detto il ricercatore all’ANSA e riuscire a ottenerla ha segnato un primato anche per la ricerca: “altri consorzi di ricerca internazionali stanno cercando di raggiungere il ghiaccio più antico”, ha osservato l’esperto riferendosi alle campagne di perforazione condotte da Stati Uniti, Cina, Corea del Sud e Australia. “E’ una competizione leale”, ha aggiunto, nella quale l’Europa è riuscita per prima a raggiungere l’obiettivo

