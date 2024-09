Red carpet a Venezia per il portiere dell’Udinese Okoye

agenzia

Portiere nel docufilm "Il sogno non ha colore" contro razzismo

TRIESTE, 02 SET – Il portiere dell’Udinese calcio Maduka Okoye è alla Mostra del Cinema di Venezia, protagonista non tra i pali ma di un docufilm, “Il Sogno non ha colore”, prodotto da Wonder Cinema e Rai Cinema con Lega Serie A con attore protagonista Seydou, già star del fortunato “Io Capitano”. Il portiere nigeriano non è l’unico giocatore del docu, dove partecipano diversi calciatori di Serie A sul tema dell’integrazione e della lotta al razzismo. Per Maduka questo pomeriggio Per Okoye, red carpet insieme con il protagonista del film, Seydou; ha preso parte alla “prima” del docufilm alla Sala Parini. “E’ un nuovo mondo ma sono contento, questo progetto è molto importante sono felicissimo di aver partecipato per dare un messaggio forte sul tema dell’integrazione e per tenere il razzismo fuori dallo sport. Come calciatori dobbiamo usare i nostri social e la nostra popolarità per sensibilizzare tutti su questo tema a partire dai bambini. Non ho mai avuto alcun problema di questo tipo a Udine, stiamo benissimo, il nostro è un club multiculturale, la città è accogliente a Udine mi sento a casa. Il mio attore preferito? Dopo Seydou, è Denzel Washington”.

