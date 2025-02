Referendum: 11 marzo incontro a palazzo Chigi con comitati promotori

agenzia

Roma, 26 feb. I comitati promotori dei referendum verranno ricevuti a palazzo Chigi il prossimo 11 marzo alle 15 e 30. Il confronto è stato fissato dopo la lettera, inviata il 15 febbraio dai comitati, in cui si chiede al governo di “garantire la massima informazione e partecipazione dei cittadini italiani al voto referendario della primavera prossima”.

Intanto, scegliendo una data che “sia lontana dalle festività, dalla chiusura delle scuole e che – laddove possibile – coincida con quella delle altre elezioni regionali e amministrative” in modo da incentivare la partecipazione. L’altro tema è quello dei “5 milioni di elettori fuorisede”, Nella lettera si chiede al governo di attivarsi “con urgenza per garantire la possibilità di votare presso il domicilio di quanti rischiano di essere nuovamente degli astenuti involontari, come già precedentemente fatto per la scorsa tornata delle elezioni europee. Come fondamentale è predisporre tutte le condizioni per agevolare il voto dei cittadini italiani residenti all’estero”.

